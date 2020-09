Drie maanden cel voor PSV-fans die muntjes gooiden naar Roma-vrouwen

Vier PSV-supporters zijn in Spanje veroordeeld tot een celstraf van drie maanden en een boete van 1500 euro wegens het vernederen van bedelaars. De zaak diende vandaag voor de rechtbank in Madrid. Daarmee lijkt een einde te zijn gekomen aan een kwestie die vierenhalf jaar lang boven het hoofd van de aangeklaagden hing. De opgelegde straf is lager dan de eerste eis. Die was een jaar celstraf en 600 euro boete.

PSV speelde op 15 maart 2016 in de achtste finales van het toernooi om de Champions League tegen Atlético Madrid. Voor die wedstrijd waren liefst drieduizend supporters van de club afgereisd naar Spanje. Op de dag van het duel ontstond op een groot plein in Madrid (Plaza Mayor) aanvankelijk mede door de consumptie van alcohol een balorige sfeer. Daarna ging een aantal mensen over de menselijke grenzen heen en werden bedelaars vernederd, zo is bij de rechtbank bepaald. De verdachten werden via een video-conferentie gehoord.

Verbranden

Het vernederen ging ten koste van een aantal Roma-vrouwen, die op het plein muntjes toegeworpen kregen en in ruil daarvoor ‘kunstjes’ deden. Het gooien van munten gebeurde vanuit een grote groep supporters op het plein, maar er waren ook kleine groepjes supporters of individuele fans die de vrouwen op andere manieren vernederden. Op beelden is bijvoorbeeld te zien dat een arme en oude vrouw zich moet opdrukken. Een van de afgereisde supporters besloot om geld te verbranden (een biljet van 5 euro) voor de ogen van een van de bedelaars.

PSV nam de zaak in 2016 hoog op en riep betrokkenen via sociale media op om zich te melden. De kwestie heeft nu dus geleid tot een veroordeling van vier mensen. Zij hoeven normaal gesproken - als ze tenminste geen strafblad hebben - met deze straf de cel niet in. In Spanje zijn er regels waardoor veroordeelden niet onder alle omstandigheden een eerste celstraf hoeven uit te zitten. Dat geldt bijvoorbeeld voor een aantal veroordelingen tot 2 jaar cel.