Drie op een rij: Luuk de Jong treedt in voetsporen Robben

EK Malacia terug bij Jong Oranje voor slotduel met Hongaren

29 maart Tyrell Malacia is maandag op het Europees kampioenschap teruggekeerd in de selectie van Jong Oranje. De verdediger van Feyenoord deed in Boedapest mee aan de laatste training voor de beslissende groepswedstrijd van dinsdag tegen de leeftijdsgenoten van Hongarije.