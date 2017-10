Dringen bij Ajax, en dat is voorlopig een groot voordeel

Ga maar na: de concurrentiestrijd tussen de spitsen Klaas-Jan Huntelaar en Kasper Dolberg is na de twee goals van laatstgenoemde vorige week in De Kuip al toe aan hoofdstuk 3, vermoedelijk slechts de aanzet tot een dik boek. Of nog zoiets: geef Frenkie en naamgenoot Siem de Jong speeltijd en je kunt er donder op zeggen dat ze goed spelen. En dan is er nog de positie van linksback, die voorbestemd was voor Daley Sinkgraven. Maar ja, moet de ervaren Nick Viergever dan op de bank? Of toch Max Wöber? Maar ja, de Oostenrijkse aankoop maakt de laatste weken juist een solide indruk naast Matthijs de Ligt.



Het zijn dilemma's die trainer Marcel Keizer schaart in de categorie 'luxe'. Behalve als het om de vleugelaanvallers gaat dan. Vaclav Cerny viel in het bekerduel met De Dijk uit met een zware knieblessure. In Tilburg is vanavond ook basisspeler Amin Younes er vanwege knieklachten niet bij. Het biedt nieuwe kansen voor Justin Kluivert en de Noorse nieuwkomer Dennis Johnsen, die afgelopen woensdag debuteerde en vandaag opnieuw bij de selectie zit.



Iedere speler in de basis van Ajax voelt momenteel: ik móét presteren, want op de bank zit een stel hongerige leeuwen op hun beurt te wachten. Natuurlijk, ze zeggen het volstrekt logisch te vinden dat Keizer de laatste weken vasthield aan zijn winnende formatie. Maar ze denken allemaal: ík hoor te spelen. Goed beschouwd zijn alleen André Onana en Hakim Ziyech onomstreden. De Ligt wellicht. En aanvoerder Joël Veltman misschien. Al komt dat vooral omdat Keizer nog niet honderd procent kan vertrouwen op de Colombiaanse stand-in Luis Orejuala, die verdedigend nog te kwetsbaar is.



Het is de concurrentie die past bij een topclub. Maar tegelijkertijd ook een situatie waarmee Keizer handig moet omgaan. Na een reeks overwinningen is het logisch om, zeker in grote lijnen, vast te houden aan de recente zekerheden. Op lange termijn zal hij moeten proberen iedereen tevreden te houden.