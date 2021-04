Droomaffiches voor Kuipers in paar dagen tijd: Anfield en De Kuip

ENSCHEDE/LIVERPOOL - Het is wat je noemt een droomweek voor Björn Kuipers. Woensdagavond staat de Oldenzaalse arbiter op het veld van Anfield voor Liverpool-Real Madrid. Zondag fluit hij in een ander monument - De Kuip - de bekerfinale Ajax - Vitesse.

„Twee fantastische wedstrijden in een fantastische week. Anfield en De Kuip. Hoe mooi wil je het hebben? Beide stadions hadden alleen vol moeten zitten. Ook de scheidsrechters missen het publiek”, zegt Björn Kuipers vanuit Liverpool waar hij woensdagavond de return van de kwarfinales tussen de grootmachten Liverpool en Real Madrid leidt. Dit soort wedstrijden - met alle aandacht, belangen en grandeur - went nooit, zelfs niet voor een scheidsrechter die al op EK’s en WK’s actief was en in 2014 de leidsman was bij de Champions League-finale tussen Real Madrid en Atlético Madrid.

Ook speciaal is de kraker van zondag in Nederland tussen Ajax en Vitesse. De bekerfinale wordt alweer de vijfde in zijn loopbaan. „Vier in Nederland en één in Griekenland”, aldus Kuipers.

Volgende week duidelijkheid EK

Het kan nog mooier, want volgende week krijgt Kuipers te horen of hij in juni ook gaat fluiten op het EK. „We hebben er goede hoop op dat Danny Makkelie en wij met ons team uitgenodigd worden”, zegt Kuipers. „En dat zou uniek zijn, want als dat gebeurt, is het voor het eerst dat twee scheidsrechters uit één land op een groot toernooi fluiten.”

Geen strijd om WK

Dat EK moet het laatste toernooi worden van de Tukker, wiens internationale badge op 31 december van dit jaar afloopt. Dat kan zonder al teveel moeite worden verlengd, maar Kuipers wil zich niet meer kandidaat stellen voor het WK van 2022. „Daar is plek voor 25 scheidsrechters uit de gehele wereld. Twee scheidsrechters uit één land gaat niet gebeuren. En ik wil een jonge collega (Makkelie, red.) niet in de weg zitten. Ik ben 48 jaar, hij is 37. Ik heb al zoveel meegemaakt. Die strijd ga ik niet meer aan. Ik gun het Danny.”