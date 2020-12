Druijf na snelste goal als invaller deze eeuw: ‘Goed voor mijn zelfvertrouwen’

,,Ik liep naar de zestien en de bal kwam voor mijn voeten. Ik kon ‘m zo binnen tikken. Zo makkelijk was het eigenlijk. Het was mijn eerste balcontact”, aldus Druijf, die erg blij was na zijn treffer. ,,Ik had nog niet gescoord dit seizoen. Ik had ook nog niet zoveel gespeeld. AZ weet dat ik mezelf graag wil laten zien. Dat doe ik op elke training, ik werk daar hard voor. Het is lekker als je zo invalt. Het is goed voor mijn zelfvertrouwen, ik weet dat ik op de goede weg ben.”