Dubieuze strafschop zorgt voor nederlaag AZ tegen Bodø/Glimt

AZ is in de meest noordelijke wedstrijd die een Nederlandse club ooit in Europees verband voetbalde, tegen een ongelukkige nederlaag aangelopen. Via een uiterst discutabele strafschop stelde opponent Bodø/Glimt in de blessuretijd de 2-1 zege veilig.

De ploeg van trainer Pascal Jansen moest het in het duel stellen zonder Fredrik Midtsjø terwijl Jordy Clasie afhaakte in de warming-up voor de wedstrijd. Een tegenvaller voor de Alkmaarders die met name aan de hand van de laatstgenoemde de laatste tijd zoveel wedstrijden wonnen in de eredivisie en opstoomde naar de vierde plaats.

In het noorden van Noorwegen stond het onttakelde middenveld met daarop nu alleskunner Yukunari Sugawara zonder de twee routiniers uit het lood. Maar het thuispubliek kon zo wel een verloren zoon aan het werk zien vanaf de eerste minuut. Hakon Evjen die een aantal jaren voor Bodø/Glimt speelde, startte rechts voorin maar liet aanvankelijk net zo weinig zien als in bijna al zijn wedstrijden voor AZ hiervoor.

De stuntende thuisploeg uit Noorwegen die zo vaak meer gerenommeerde tegenstanders verslaat, momenteel dé club van het land is én bezig is aan een historisch Europees seizoen, zag AZ-spits Vangelis Pavlidis al in de eerste helft op de paal schieten. De Griek had er zijn club er een goede dienst mee bewezen, helemaal omdat even later juist de thuisploeg op voorsprong kwam door aanvaller Amahl Pellegrino in wat feitelijk de eerste gevaarlijke aanval van de thuisploeg was.

In het weinig verheffende duel kwam AZ nooit echt los tegen de opponent die nog aan de nationale competitie moet beginnen en dus weinig ingespeeld zou moeten zijn. Voor dat team was het hakje van verloren zoon Evjen in de tweede helft waarmee hij zijn ploeggenoot Zakaria Aboukhlal in staat stelde om de gelijkmaker aan te tekenen, te machtig.

AZ, dat in Europa nog begon met de voorronde van de Europa League, was daarna niet bij machte om de winst alsnog binnen te spelen. Daarvoor was de vorm van de speler die de club de laatste duels zo vaak aan overwinning hielp met doelpunten, te karig. Jesper Karlsson kreeg geen voet aan de grond tegenover de sterke Noorse verdedigers die van geen wijken wilden weten.

Sterker nog, de matige scheidsrechter Dabanovic zag in een tackle van verdediger Pantelis Hatzidiakos een overtreding terwijl er geen VAR aanwezig is bij duels in de Conference League. AZ leek het duel na de gelijkmaker van invaller Zakaria Aboukhlal juist knap uit te spelen, maar kreeg nu een penalty tegen. Ola Solbakken benutte het buitenkansje en zo liep AZ dus alsnog tegen een knullige nederlaag aan.

Reacties penaltymoment

Na afloop was vriend en vijand het erover eens dat de penalty niet toegekend had mogen worden. AZ-aanvoerder Owen Wijndal sprak van ,,een onnodige nederlaag". Wijndal stipte ook nog even het ontbreken van een VAR in de Conference League aan, maar was eveneens reëel: ,,We mogen sowieso niet in deze situatie terecht komen.” Door de late penalty werd Pantelis Hatzidiakos de schlemiel van de avond. Hatzidiakos was duidelijk in zijn oordeel. ,,Ik baal ontzettend, want het is een utistekende tackle. De scheids geeft me geen geel, je ziet hem heel erg twijfelen. Hij schrok denk ik van dat hij floot. Als het aan mij ligt: ik raak gewoon de bal, dus ja, absoluut geen strafschop.”

