Duitsers zijn eigenlijk precies Nederlanders

Door Dennis van Bergen



Als de wind een beetje gunstig staat in Enschede, kunnen ze hun buurtjes in Schüttorf over de zomerhitte horen klagen. Toch waande Simon Cziommer zich in 1994 nog letterlijk in een andere wereld, toen hij als talent bij FC Twente dagelijks vanuit het Duitse plaatsje naar Nederland trok. ,,Als Duitser die in Nederland ging spelen, was je de vreemde eend in de bijt.”