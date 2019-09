Duitsland versus Oranje: wie verrast wie nog?

Ajax laat vanwege zomerhitte grasmat vervangen in Johan Cruijff Arena

4 september De Johan Cruijff Arena krijgt de komende dagen een nieuwe grasmat. Het huidige speelterrein, dat in juli werd aangelegd, voldoet volgens de vaste bespeler Ajax en de stadionleiding niet aan de ‘hoge kwaliteitseisen’ die beide partijen stellen. Daarom is in overleg besloten om tot vervanging over te gaan.