Dumfries na nederlaag in de Kuip: ‘Dit was geen optreden van een kampioenskandidaat’

SamenvattingPSV-captain Denzel Dumfries treurde na afloop van de 3-1 nederlaag in de Kuip. PSV kan koploper Ajax zien uitlopen naar een voorsprong van zeven punten, als de ploeg van Erik ten Hag wint bij AZ. ,,Dit was geen optreden van een kampioenskandidaat, dat klopt.”

Dumfries werd kort na de wedstrijd door ESPN-verslaggever Hans Kraaij Jr. gevraagd naar zijn grootste frustratie van de dag. ,,Hm, dat zijn er meer. Maar dan toch wel dat zij in de eerste helft drie keer op goal schoten en dat die er ook allemaal in gingen. Dat was flink balen. Dat is de grootste frustratie vandaag, omdat het dan natuurlijk heel moeilijk wordt zo'n topper te winnen.”

Toch was Dumfries ook kritisch op het spel van PSV. ,,We moesten meer bewegen, meer variaties creëren om het Feyenoord moeilijk te maken. Tussen de linies had het beter gekund en we hadden zuiniger om moeten gaan met de kansen. We hebben vaak laten zien hoe het wel moet, maar vandaag lukte het niet. Nee, op deze manier zijn we geen kampioenskandidaat, dat klopt. Tien minuten na rust maakten we de 3-1. We geloofden er daarna wel weer in, maar we kwamen er niet meer doorheen.”

Quote We hebben er alles aan gedaan om hier te winnen en ook genoeg kansen gekregen. Roger Schmidt

PSV-trainer Roger Schmidt was opvallend mild over zijn spelers na de nederlaag. ,,Feyenoord koos de momenten goed”, zei Schmidt. ,,Ik ben niet teleurgesteld in mijn spelers. We hebben er alles aan gedaan om hier te winnen en ook genoeg kansen gekregen. We hebben een jonge ploeg en kunnen deze wedstrijd gebruiken om de volgende stappen te zetten.”

PSV geeft dit seizoen in de meeste topduels niet thuis. De Eindhovenaren verloren ook van Vitesse en AZ. Alleen tegen Ajax werd een punt gepakt. Schmidt ziet geen verband. ,,We hadden meer kansen, meer corners, meer balbezit. Ik heb de doelpunten nog niet teruggezien. We hebben een aantal keer de verkeerde keuzes gemaakt in de restverdediging. We vergaten soms voldoende spelers achter de bal te houden.”

Volledig scherm Roger Schmidt. © EPA