Dumfries na nieuwe nederlaag in topper: ‘Het is een repeterend verhaal’

,,Dit is verschrikkelijk balen", begon een teleurgestelde Dumfries aan zijn analyse bij de microfoon van ESPN. ,,Vooral ook de manier waarop, is zo onnodig. In de eerste helft schieten zij één keer op het doel. Wij hadden meer dan genoeg kansen om het af te maken en dan wordt er ook nog een treffer van ons afgekeurd. Het is een repeterend verhaal bij ons en dat wordt een beetje vervelend. We moeten de kansen gewoon afmaken. Excuses zijn er niet meer.”

Dumfries had er geen verklaring voor dat PSV na de rust in Alkmaar amper nog iets liet zien. ,,Er was weinig beweging meer aan de bal. Dit was echt een zware onvoldoende voor ons. We hebben het weer niet laten zien in een grote wedstrijd.”



Volgens Dumfries ligt het niet aan de motivatie bij PSV. ,,We doen er alles aan en we weten wat er op het spel staat. Die tweede plek is voor ons cruciaal. We hebben nog zeven wedstrijden en daarin moeten we laten zien dat we die tweede plek gewoon verdienen. Daar heb ik alle vertrouwen in, want aan onze mentaliteit ligt het niet.”

Viergever kon zich wel vinden in de woorden van zijn captain: ,,We speelden agressief en kregen de nodige kansen. Vooral die van Mario Götze had erin gemoeten. We hadden onszelf moeten belonen voor het werk dat we deden. De afstemming was er in de tweede helft niet meer. We verloren ook veel duels die we voor rust wel wonnen.”

PSV heeft nu al zestien keer op rij niet kunnen winnen van Ajax, Feyenoord en AZ. ,,Die statistiek is er, maar ik heb er niet zoveel mee", gaf Viergever aan. ,,Maar we moeten onszelf nu wel een keer gaan belonen, want anders wordt het een repeterend probleem."

