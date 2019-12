Dumfries na nieuwe zeperd van PSV: ‘Het moet een keer ophouden’

Na het volgende puntverlies van PSV in Emmen staat de ploeg inmiddels 13 punten achter op Ajax en 7 op AZ. Nummer vier Willem II heeft nu slechts twee punten minder dan PSV. Aanvoerder Denzel Dumfries kon het kort na de 1-1 in Emmen nog niet bevatten: ,,Pijnlijk om te constateren.”

De verdediger zag dat PSV in de eerste helft sterker was en vergat om verder weg te lopen bij Emmen na de 0-1 van Schwaab. ,,We creëren goede kansen, genoeg kansen. Die bal moet er dan in. Maar dat is de fase waarin we nu zitten. We moeten het afmaken, maar dat doen we niet. Dan maken we het onszelf moeilijk en speel je 1-1.”

Net als vorige week tegen Heerenveen was PSV in de tweede helft geen schim van de ploeg die domineerde voor rust. Tegen Heerenveen kwam de ploeg er nog mee weg. In Emmen niet, na de gelijkmaker van Kolar. ,,Als je een tweede helft speelt zoals tegen Heerenveen, dan moet je daar van leren. Dat hebben we ook in de rust gezegd. Maar het is pijnlijk om te constateren... We doen er alles aan.”