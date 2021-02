Dumfries na uitschakeling: ‘Echt heel zuur dat we dit in de laatste minuten weggeven’

,,Iedereen kan wel zien dat dit enorm veel pijn doet. In de eerste helft domineerden we en speelden we echt goed. In de tweede helft werden we teruggedrongen en kregen zij meer kansen. We bleven echter wel vechten en kwamen er een paar keer gevaarlijk uit in de counter, maar het is echt zuur dat we dit in de laatste minuten weggeven", zei Dumfries.



,,Je weet dat je tot de laatste minuut door moet gaan. Dan is het zuur dat het gebeurt. Ik heb het niet goed gezien, maar weet wel dat het niet mag gebeuren", doelt de aanvoerder op het doelpunt van Hassan. ,,We wilden doorgaan naar de volgende ronde. Wat rest is volle focus op de eredivisie en daar het maximale uithalen.”



Zondag rest voor PSV een competitiewedstrijd tegen Ajax. De Amsterdammers staan zes punten voor de Eindhovenaren.

Zahavi kan weinig met vier goals

Bijna kroonde Eran Zahavi zich tot matchwinner, maar vier doelpunten in twee wedstrijden bleken niet genoeg te zijn om door te bekeren. ,,Het is ongelooflijk dat we na deze wedstrijd niet door zijn. Om zo laat in de wedstrijd een goal tegen te krijgen en hen te zien vieren in ons stadion is verschrikkelijk. We konden het eerder beslissen, maar dat deden we niet. 2-0 moest gewoon genoeg zijn om door te gaan. Wij maakten het niet af en zij straften dat af. Nu is het zaak om weer op te richten want zondag wacht Ajax.”



,,Ik ben blij met de vier doelpunten, maar het schiet weinig op. Ik had echt het gevoel dat we door konden gaan. Het is moeilijk om nu blij te zijn. We hebben weliswaar gewonnen en toonden karakter, maar het was niet goed genoeg.”

,,Dit was erg ongelukkig. We speelden goed en de spelers geloofden er echt in. In de tweede helft zetten ze ons steviger onder druk, maar lieten wij eigenlijk na om de derde goal te maken. In de slotfase kregen ze één kans, en die hebben ze volledig benut.”

