Dusan Tadic uit vorm? Dat valt nog te bezien

Door Freek Jansen



David Neres, Quincy Promes, Hakim Ziyech, Ryan Babel, Zakaria Labyad. Vijf aanvallers, alle vijf geblesseerd. Als dit seizoen bij Ajax een survival of the fittest is, dan heeft één aanvaller nu al gewonnen. Waar vrijwel al zijn offensieve ploeggenoten in de lappenmand hebben plaatsgenomen, bleef Dusan Tadic gewoon doorvoetballen.



Zijn teller staat sinds 1 januari 2019 op 66 officiële wedstrijden. Een krankzinnig aantal in een tijdsbestek van 13 maanden, waarmee hij de Ajacied is met de meeste wedstrijden en speelminuten in de benen. Als er een bal rolt, in Amsterdam of met de Servische nationale ploeg, dan is Tadic erbij. Dat is een zekerheidje.