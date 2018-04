Duur puntenverlies PEC in strijd om play-offs

Valckx sluit terugkeer bij PSV niet uit bij vertrek Brands

20:23 Mocht PSV bij een eventueel vertrek van Marcel Brands deze zomer aankloppen bij Stan Valckx, dan zou de Limburger best willen nadenken over een terugkeer in Eindhoven. Dat zei de huidige manager voetbal van VVV-Venlo vanavond in het programma Eretribune op FOX Sports.