Ebuehi heeft ADO nodig om het WK te halen

Door Wietse Dijkstra



Dat Ebuehi vanaf volgend seizoen voor Benfica speelt, is intussen een publiek geheim. Maar zo lang de club uit Lissabon de overgang van de geboren Haarlemmer niet wereldkundig heeft gemaakt, kan de international van Nigeria daar niet vrijuit over praten. En dus laat Ebuehi ('de kans is groot') met een brede grijns de kerk in het midden als hem gevraagd wordt naar zijn toekomst bij de Portugese topclub.



Het verklaart waarom hij de afgelopen drie weken zijn kaken liever op elkaar hield. In al die vragen naar de bekende weg had hij tijdens de voor hem roerige transferperiode, waarin al snel duidelijk werd dat hij zijn aflopende contract bij ADO niet ging verlengen, even geen zin. Al die geruchten over geïnteresseerde clubs leidden hem alleen maar af.



,,Ik heb zelf aangegeven dat ik rust wilde en met niemand wilde praten", zegt Ebuehi. ,,Ik ben bewust op de achtergrond gebleven omdat ik me wilde me focussen op het voetbal. Ik denk dat dat aardig is gelukt. Wat er verder gebeurt, zie je vanzelf."



Dat hij in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen Heracles de stilte doorbreekt, is vooral omdat nu voor iedereen eindelijk duidelijk is dat hij het seizoen gewoon afmaakt bij ADO. ,,Het was ook niet echt mijn doel om in deze winterstop te vertrekken. Het had eventueel een optie kunnen zijn, maar ik ben gewoon blij dat ik hier nog ben. Een vertrek zou nu niet zo handig zijn."



In Den Haag weet Ebuehi, die de komende maanden zijn plaats in de WK-selectie van Nigeria wil veiligstellen, immers waar hij aan toe is. ,,Voor mij is het belangrijk dat ik blijf spelen. Ook met het oog op het WK. Ik heb de bondscoach daarover gesproken en dat advies heeft hij me ook gegeven."



Als basisspeler van ADO denkt Ebuehi de meeste kans op het WK te maken. ,,Hier heb ik het vertrouwen van de trainers en de spelers. Als je een nieuw avontuur aangaat, moet je jezelf weer bewijzen. Natuurlijk moet je dat elk duel, maar hier heb ik toch al wat laten zien."