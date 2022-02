Edwin van der Sar dacht even aan opstappen bij Ajax: ‘Waar doe ik het nog voor, dacht ik’

Algemeen directeur Edwin van der Sar heeft even aan opstappen gedacht nadat hij te horen had gekregen dat Marc Overmars zich voor langere periode schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag naar vrouwelijke collega’s bij Ajax. Dat gaf hij toe na een uitgebreide verklaring .

,,Dat is wel even door mijn hoofd geschoten”, bekende hij zondag vlak voor het thuisduel met FC Twente. ,,Waar doe ik het nog voor, dacht ik. Maar ik was ook blij met de steun die ik kreeg. En ik ben ergens ingestapt en ook verantwoordelijk voor deze organisatie.”

Van der Sar voetbalde dertig jaar geleden al met Overmars bij Ajax en later in het Nederlands elftal. Als algemeen directeur en directeur voetbalzaken loodsten ze de club uit Amsterdam de afgelopen jaren richting de subtop van Europa. ,,Ik heb me ook afgevraagd: hoe het kan dat ik niets heb gemerkt”, zei Van der Sar. ,,Maar we hebben bij Ajax 550 medewerkers. En er zijn ook veel vrouwen de afgelopen week naar me toegekomen om te vertellen hoe fijn ze het hebben bij Ajax.”

Quote Ik hou me nu vast aan dat ik het zo goed mogelijk naar de finish probeer te brengen. Edwin van der Sar

Dat bevestigde zijn gevoel om aan te blijven. ,,Ik hou me nu vast aan dat ik het zo goed mogelijk naar de finish probeer te brengen. Dat doe ik met een hoop mensen die liefde voor Ajax hebben en graag voor Ajax willen werken. Maar we moeten niet onze ogen sluiten voor de zaken die nog openstaan en waar we heel hard aan gaan werken, intern, maar ook met externe partijen om onafhankelijk te zorgen dat misstanden in kaart worden gebracht en worden opgelost.”

