‘Een derby wil je elke dag wel spelen’

Vooral scoren blijkt vooralsnog een probleem. Sparta maakte slechts vijf doelpunten in acht wedstrijden. Daarmee is de ploeg met afstand de minst productieve in de eredivisie. Pastoor: ,,De kansen krijgen we. Maar we zullen wat rustiger met die kansen om moeten gaan. Dat gaat niet vanzelf. Het maken van doelpunten is een ervaringszaak.”



In dat opzicht heeft Pastoor in Deroy Duarte een speler die daarin misschien wel het verschil kan maken tegen Excelsior. De coach zei het niet in die woorden, maar in alles is merkbaar dat het door Sparta zelf opgeleide talent morgenavond in de basis zal starten tegen de kleine rivaal van Woudestein. Met zijn branie, technisch vernuft en doelgerichtheid kan Duarte weleens een belangrijk wapen zijn tegen Excelsior. Iets dat hij bijna al was geweest tegen Ajax. Duarte liet voor rust dé kans op de openingstreffer onbenut in de Arena.