Een jaar na de WK-finale: zo is het de Leeuwinnen sindsdien vergaan

Exact een jaar geleden viel de WK-droom van de Oranjeleeuwinnen in duigen, toen de gedoodverfde favoriet Verenigde Staten in de finale geen kind had aan de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman en met 2-0 won. Hoe is het de voetbalsters van het Nederlands elftal sindsdien vergaan? Een overzicht.

Volledig scherm © AFP Keeper: Sari van Veenendaal

De ster van Oranje op het WK. Omdat Van Veenendaal toen al wist dat ze Arsenal ging verlaten, waar ze geen onbetwiste eerste keus was, had ze de topclubs - als kersverse beste keeper ter wereld - voor het uitkiezen. Ze koos voor Atlético Madrid, maar ook daar schipperde ze tussen bank en basis en moest ze Lola Gallardo geregeld voor zich dulden. Nu is de 30-jarige Van Veenendaal terug in Nederland, bij PSV, ook gedreven door een verlangen naar haar thuisland.

Rechtsback: Desiree van Lunteren

De 27-jarige Van Lunteren heeft momenteel wel andere dingen aan haar hoofd dan voetbal. Ze is namelijk zwanger. Na haar goede WK verliet ze Freiburg na een jaar voor een terugkeer bij Ajax, waar ze veelal als aanvallende middenvelder wordt opgesteld. Eind 2019 zette ze bovendien een punt achter haar interlandcarrière vanwege motivatieproblemen. Van Lunteren is uitgerekend in december en wil daarna terugkeren op het veld bij Ajax.

Rechter centrale verdediger: Anouk Dekker

In juni nog verlengde de 33-jarige Anouk Dekker haar contract bij het Franse Montpellier, waar ze al in december 2015 een contract ondertekende en waarmee ze afgelopen seizoen vierde stond. Al ruim tien jaar is Dekker een vertrouwd gezicht in de Oranje-selectie, al leek haar rol op het WK beperkt te worden omdat Van der Gragt haar was voorbijgestreefd. Uiteindelijk was Dekker beslissend tegen Canada, had ze vier basisplaatsen en speelde ze de WK-finale.

Linker centrale verdediger: Stefanie van der Gragt

Na Desiree van Lunteren en Sari van Veenendaal de volgende international die na het WK koos voor een terugkeer naar Nederland. Afgelopen seizoen werd ze nog kampioen met FC Barcelona en sloot ze een periode met veel blessureleed bij de club af, komend seizoen speelt de 27-jarige Van der Gragt weer voor Ajax. Een blessure weerhield Van der Gragt ervan om elke wedstrijd basisspeelster te zijn tijdens het WK, maar haar rol bij Oranje is ontegenzeggelijk groot. Speelde een uitstekend WK.

Linksback: Dominique Bloodworth

Gelegenheidslinksback in de WK-finale na een goed toernooi als vaste centrale verdediger. De 25-jarige Bloodworth was dit seizoen een belangrijke vaste kracht in haar eerste seizoen in Duitsland, waar ze de dubbel won met VfL Wolfsburg in een seizoen dat wél afgemaakt werd. Ook is ze nog altijd in de race voor de Champions League, die ook bij de vrouwen in een ‘Final8’-toernooi beslist wordt. Bloodworth blijft zich maar doorontwikkelen.

Volledig scherm Dominique Bloodworth, scorend in de Duitse bekerfinale. © BSR Agency

Rechtermiddenvelder: Jackie Groenen

Scoren doet ze niet vaak, op het WK greep de 25-jarige Groenen haar moment door in de verlenging de halve finale tegen Zweden te beslissen. Na een uiteindelijk prima WK kwam ze met vertrouwen binnen bij Manchester United, waar ze vlak voor het mondiale eindtoernooi tekende. United eindigde, als debuterende ploeg in de Women’s Super League, als vierde in de door de coronacrisis stopgezette competitie. Met Groenen als vaste waarde.

Centrale middenvelder: Daniëlle van de Donk

De 28-jarige Van de Donk kende een goed seizoen bij Arsenal, waarmee ze als derde finishte en daardoor naast de Champions League greep. Hoewel, een ticket kan nog worden afgedwongen via de huidige Champions League-campagne die wél afgemaakt wordt. Van de Donk is een belangrijke spil op het middenveld van Arsenal en kende ook individueel succes. Ze eindigde derde in de verkiezing voor beste speelster van het jaar in Engeland.

Linkermiddenvelder: Sherida Spitse

De 30-jarige recordinternational werd speelster van het jaar vorig seizoen in de Noorse competitie, waar ze sinds 2018 voor Vålerenga speelt. Afgelopen weekend begon het nieuwe seizoen in Noorwegen. Spitse verloor van Sandviken met 3-2, maar scoorde wel twee keer. Op het WK maakte ze indruk met haar goede spelhervattingen en vier assists.

Volledig scherm Sherida Spitse en Daniëlle van de Donk. © BSR Agency

Rechtsbuiten: Lineth Beerensteyn

Na goede invalbeurten speelde Beerensteyn de worstelende Shanice van de Sanden uit de basis, met als ultieme beloning een basisplaats in de WK-finale. Die twee komen elkaar tegen in de kwartfinales van de Champions League tussen FC Bayern en Olympique Lyon. Bij Bayern was Beerensteyn afgelopen seizoen verzekerd van een basisplaats en scoorde ze in de competitie zeven keer. De 23-jarige aanvaller is multi-inzetbaar, door bondscoach Sarina Wiegman werd ze al getest als rechtsback nu Van Lunteren international-af is.

Spits: Vivianne Miedema

De 23-jarige Miedema liet in Frankrijk, waar ze bovendien topscorer aller tijden van Oranje werd, al zien de meest bepalende Nederlandse te zijn. Bij Arsenal deed ze daar nog een flinke schep bovenop. Ze kreeg de titel speelster van het jaar in de Women’s Super League, nadat de BBC de spits al verkoos tot talent én speelster van het seizoen. Zestien competitieduels, veertien doelpunten en acht assists dit seizoen voor Arsenal in de competitie. Miedema is hard op weg om, op een dag, de beste ter wereld te worden.

Volledig scherm © BSR Agency

Linksbuiten: Lieke Martens

Zij was het al eens, de beste van de wereld. Op het WK werd de 27-jarige Martens stevig afgeremd door een slepende teenblessure. Geleidelijk aan keerde ze terug bij FC Barcelona, in het seizoen waarin die club kampioen werd zonder het seizoen uit te spelen. Zo bepalend als ze ooit was, was ze niet. Binnenkort meldt ze zich weer bij FC Barcelona, waar ze uit zal seizoen op een bepalender seizoen zonder negatieve invloed door blessures.

Kika van Es - Geslachtofferd na een moeizaam WK-begin, vertrok na het toernooi naar Everton waarmee ze zesde werd en waar ze tot acht basisplaatsen kwam.

Merel van Dongen - Veel WK-minuten maar geen WK-finale als basisspeelster. Speelde alles bij Real Betis en maakte vorige week een toptransfer naar Atlético Madrid.

Jill Roord - Vaak vaste invaller op het WK en scorend in blessuretijd tegen Nieuw-Zeeland. Bij Arsenal is haar rol op het middenveld groter.

Shanice van de Sanden - Na een zeer moeizaam WK al weer een stuk beter in de EK-voorbereiding. Tekende bij tot 2021 bij grootmacht Olympique Lyon, waar ze niet onbetwist is maar wel de Champions League voor het derde jaar op rij kan winnen.

Bondscoach: Sarina Wiegman

Wiegman werd gepolst door de Verenigde Staten, maar is nog altijd bondscoach van de Oranjevrouwen. Ze heeft veel aanzien na het gewonnen EK in 2017 en de finaleplaats een jaar geleden, ook getuige haar standbeeld in de KNVB-tuin. Met de Leeuwinnen kan ze EK-kwalificatie nauwelijks meer ontlopen na een nagenoeg vlekkeloze kwalificatie. Wiegman lijkt voor nieuwe successen te gaan bij de uitgestelde toernooien die eraan komen als het coronavirus enigszins beteugeld blijft, de Olympische Spelen (2021) en het EK (2022).

Volledig scherm © BSR Agency