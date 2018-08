Een vader die z'n zoon laat debuteren in de eredivisie

Mitchell van der Gaag liet bij NAC zijn zoon in de eredivisie debuteren. Na de 5-0 nederlaag bij AZ zal de trots niet overheersen, maar volgens ervaringsdeskundige Gérard de Nooijer kijkt hij er later nog wel anders op terug. ,,Het blijft een uniek moment als het gebeurt.”

Jordan van der Gaag is vernoemd naar basketballer Michael Jordan, maar bij voetballiefhebbers zal bij het horen van zijn naam vooral een belletje doen rinkelen vanwege zijn achternaam. Zijn vader is bekend als voetballer, maar ook als trainer. Dat laatste is hij sinds dit seizoen bij NAC, de club waar de 19-jarige Jordan sinds een jaar speelt. Eerst voetbalde hij bij de jeugd, nu in de hoofdmacht.

In de voorbereiding noemde Mitchell van der Gaag het al raar en apart dat hij met zijn zoon werkte. Het was een beetje zoeken, vertelde hij. ,,Zowel voor hem als voor mij. Het ligt nogal nauw, zeker in een kleedkamer. Aan de andere kant moeten we hem beoordelen op zijn kwaliteiten. Hij is gewoon één van de spelers. Ik denk dat het voor de buitenwacht meer een thema is dan voor Jordan en mij.”

Dat was het ook na zondag, toen de nieuwe NAC-trainer zijn zoon bij een 3-0 achterstand tegen AZ inbracht. Dat het nog 5-0 werd, hielp ook niet mee. Trots kon hij als vader niet zijn, na zo’n uitslag op de eerste speeldag. ,,Het blijft een item, maar ik kan me voorstellen dat hij er later anders op terugkijkt”, zegt Gérard de Nooijer. ,,Het gaat eigenlijk niet over winst of verlies, die jongen heeft zijn best gedaan en hij zet hem er toch ook niet voor niets in?”

Gérard de Nooijer was voor Van der Gaag de laatste trainer in het Nederlandse betaald voetbal die zijn zoon Bradley als linksback liet debuteren. Dat deed hij bij eerstedivisionist FC Dordrecht, waar de Zeeuw nog altijd hoofdtrainer is. Anders dan Van der Gaag liet De Nooijer zijn zoon al aan de wedstrijd beginnen. ,,Dat is toch anders, maar het blijft een uniek moment als het gebeurt. Er zijn altijd voors en tegens, so what? Het moment pak je nooit meer af.”

Zoon Bradley speelt inmiddels bij FC Viitorul in Roemenië en nam het recent in de voorronde van de Europa League op tegen Vitesse. Gérard de Nooijer volgt hem intens. ,,Ik kijk elke wedstrijd op een groot scherm, hij speelt alles en heeft het Europees uitstekend gedaan. Als toeschouwer kijk ik nog kritischer, omdat ik dan nog meer op hem let. Als trainer let je op het hele team.”



De kans is aanwezig dat binnenkort opnieuw een vader zijn zoon zal laten debuteren. Bij VVV zaten er zaterdag vier jeugdspelers op de bank, onder wie Sem Steijn. De 16-jarige middenvelder is door ADO Den Haag verhuurd aan de Limburgers, waardoor zijn vader Maurice hem dit seizoen weleens zou kunnen laten debuteren in de eredivisie.

Vaders die hun zonen in de eredivisie lieten debuteren