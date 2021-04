Een vroege rode kaart, twee afgekeurde goals, maar toch wint AZ van zwak Willem II

AZ klom naar de voorlopige tweede plaats in de Eredivisie, die aan het einde van het seizoen goed is voor deelname aan de voorronden van de nieuwe editie van de lucratieve Champions League. PSV volgt op drie punten, maar komt zondag nog in actie tegen Heracles Almelo. Willem II staat op een ‘veilige’ vijftiende positie, op basis van een beter doelsaldo dan VVV-Venlo.



Koopmeiners was dit seizoen vaak belangrijk voor AZ. De aanvoerder scoorde al vijftien keer in de Eredivisie. In de openingsfase van het duel met Willem II liet hij zich echter van zijn slechtste kant zien. De middenvelder nam een bal verkeerd aan. In een poging dat te corrigeren, zette hij de noppen van zijn schoen in het onderbeen van Vangelis Pavlidis. Scheidsrechter Kevin Blom twijfelde geen moment en trok meteen een rode kaart, de snelste van dit seizoen in de Eredivisie. Het was bepaald niet de week van Koopmeiners. Hij miste dinsdag vanwege een schorsing ook al het beslissende duel van Jong Oranje met Jong Hongarije in de groepsfase van het EK.



