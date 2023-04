Eenvoudige avond voor AZ tegen RKC, Meerdink vliegt nog naar Zwitserland voor finale Youth League

Drie dagen na de glorieuze overwinning op Anderlecht in de kwartfinales van de Conference League heeft AZ ook in de eredivisie gewonne. RKC Waalwijk werd in Alkmaar zonder veel problemen verslagen: 3-0. Wel zag het met Jens Odgaard en Mexx Meerdink weer twee spelers geblesseerd uitvallen.

Vroeg al kwam AZ op voorsprong in eigen huis door een treffer van Sven Mijnans, die een fraaie voorzet van Yukinari Sugawara koppend binnenwerkte. Bij de kersverse halvefinalist van de Conference League bestond er vooraf enige angst voor tegenstander RKC. De Waalwijkers wonnen vorig seizoen al twee keer van AZ en ook dit seizoen ging het in Noord-Brabant al mis voor de ploeg van trainer Pascal Jansen. Maar nu, met de euforie van het halen van die halve finale van de Conference League nog in het achterhoofd, ging het niet mis.

Sterker nog, AZ leek na de openingstreffer om weg naar een snelle knock-out, maar kreeg ook snel slecht nieuws te verwerken. Voormalig RKC’er Jens Odgaard moest het veld na twintig minuten namelijk verlaten na een op het oog zware blessure. Mexx Meerdink was Odgaards vervanger en dat was dan weer een tegenvaller voor AZ Onder 19, dat maandagavond (18.00 uur) in Genève de finale van de Youth League speelt tegen Hajduk Split.

,,Hij had te maken met een kneuzing van de heup die in de richting van de hamstring schoot. We wilden geen risico nemen in de rust’, zei Jansen na afloop tegen ESPN. ,,Er is een kleine kans dat hij maandag kan meedoen. Hij zit morgen om 10 uur ‘s morgens naast me in het vliegtuig. Hij gaat gewoon mee. In Zwitserland wordt dan gekeken of het verantwoord is.”

Jansen verwacht veel van AZ in de finale van Youth League. ,,Ik kijk er echt naar uit. Het is echt heel knap dat ze van Sporting Portugal wonnen, maar onderschat Hajduk Split niet. Het is uitermate belangrijk dat je wint. Het is een perfecte leerschool voor de jonge jongens voor als ze straks bij het eerste elftal komen", zei Jansen, die ook weet dat de AZ-talenten op een flinke heksenketel kunnen rekenen met duizenden Kroatische fans op de tribune van het Stade de Genève van Servette FC.

Pavlidis geblesseerd

AZ begon de wedstrijd al zonder eerste spits Vangelis Pavlidis. De Griek was geblesseerd geraakt in de Conference Leaguewedstrijd tegen Anderlecht. Met ook Odgaard erbij telt de ziekenboeg dus alweer een nieuw lid, iets wat trainer Jansen toch angst zal inboezemen met wedstrijden tegen Ajax en West Ham United op het programma. Hij mist ook al Jesper Karlsson. Dat AZ komend weekeinde niet in actie komt omdat er geen eredivisieprogramma is komt wat dat betreft goed uit voor de club. Jan

Mayckel Lahdo bekroonde zijn eerste basisplaats in de eredivisie in de tweede helft met een treffer. Even later besliste Myron van Brederode het duel met een intikker.

AZ loopt door de winst twee punten uit op Sparta en FC Twente, die eerder vandaag met 3-3 gelijkspeelden in Enschede. De ploeg van Pascal Jansen staat nu steviger op de vierde plaats. De derde plaats komt ook weer wat dichterbij. Met Ajax - AZ nog op het programma naderen de Alkmaarders de nog regerende landskampioen tot op twee punten.

