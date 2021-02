Eerste Divisie hoopt in april weer publiek in stadions te hebben

Voor voetbalclubs uit de Keuken Kampioen Divisie is er veel aan gelegen dat de onderzoeksresultaten van de twee Fieldlab-wedstrijden positief uitvallen. Marc Boele, algemeen directeur van de Coöperatie Eerste Divisie (CED), hoopt dat het onderzoek de terugkeer van supporters in april mogelijk maakt.

Zondagmiddag speelden Almere City en SC Cambuur de tweede wedstrijd als onderdeel van de Fieldlab-evenementen. Vorige week hadden NEC en De Graafschap de primeur. Tijdens die duels werd onderzocht hoe publiek tijdens de coronacrisis op een veilige manier naar stadions kan komen.

,,Dit is extreem belangrijk”, vertelt Boele in het Yanmar Stadion van Almere City. “Clubs verkopen richting maart en april hun seizoenkaarten en sponsorpakketten. Als er dan nog steeds weinig mogelijk is voor publiek, zitten de clubs opnieuw zonder inkomen. Dat is dodelijk.”

Volledig scherm © Pro Shots / Ron Baltus

Bij de CED is er veel vertrouwen in de onderzoeksresultaten. ,,We hebben de verwachting dat er bij deze twee duels geen besmettingen zullen uitkomen”, stelt Boele. Hij baseert zich onder meer op de eerder goed verlopen Fieldlab-evenementen, het congres in het Beatrix-theater en een optreden van cabaretier Guido Weijers. “Als echt blijkt dat niemand besmet raakt tijdens deze evenementen, dan zou je bijna zeggen: waarom nog een pilot? Kunnen we niet direct weer met publiek spelen?”

Boele benadrukt dat eerst de onderzoeksresultaten bij de twee duels geanalyseerd moeten worden. ,,Daarna kunnen we kijken wat er verder mogelijk is. Wellicht kunnen we op termijn testen bij een interland. Op welke schaal moet nog blijken. Het moet natuurlijk wel verantwoord zijn.” Toch hoopt hij dat de overheid niet te afwachtend is. “Het is ook onverantwoordelijk om niet een volgende stap te nemen, terwijl daar ruimte voor is.”