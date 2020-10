Eerste ronde KNVB-beker: dit is het programma

34 spelers op lijst Bijlow en Sinkgraven in voorselec­tie Oranje voor interlands tegen Spanje, Bosnië en Polen

25 oktober De voorlopige selectie van Oranje voor de oefeninterland tegen Spanje en de UEFA Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina en Polen telt 34 spelers. Eén van hen is linksback Daley Sinkgraven (25), die nog niet eerder in de (voor)selectie van het Nederlands elftal zat. Feyenoord-doelman Justin Bijlow (22) keert na ruim twee jaar terug in de voorselectie van Oranje.