Eerste speler ooit die rode kaart kreeg in de eredivisie overleden

Voordien speelde Gerard Schuurman vier jaar betaald voetbal bij BVV, dat hem in 1961 contracteerde nadat hij GVV in zijn geboorteplaats Geldermalsen had gespeeld. Op 16 september 1972 was Schuurman de eerste voetballer in de eredivisie voor wie de toen pas ingevoerde rode kaart werd getrokken. Dat gebeurde in een wedstrijd tegen PSV in Eindhoven.