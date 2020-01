Eerste werkdag Zoet bij FC Utrecht: ‘Ik wist hoe het zat bij PSV’

Vanuit de Uithoflijn, de Utrechtse tramlijn die net in gebruik is genomen, kon je vanmorgen als je goed keek de tweede keeper van Oranje op het waaierige kunstgrasveld van Sportcomplex Zoudenbalch in actie zien. Jeroen Zoet (29) werkte zijn eerste training af bij FC Utrecht, de club die de doelman gisteren huurde van PSV. In Eindhoven was hij zijn basisplaats kwijtgeraakt en bovendien lag hij in de clinch met keeperstrainer Ruud Hesp. Op maandag zocht FC Utrecht contact, dinsdag was de deal in kannen en kruiken.

PSV-trainer Ernest Faber hield nog open wie zijn eerste doelman zou zijn voor de tweede seizoenshelft, maar in Qatar nam Zoet al het besluit dat hij wegwilde bij PSV. Om zeker te zijn van speelminuten in de tweede seizoenshelft en om inherent daaraan zijn kansen op het EK levend te houden. ,,Ik heb er alles aan gedaan, maar voor mij was het duidelijk. Ik wist hoe het zat. Daarom heb ik de keuze gemaakt om hierheen te gaan. Er zijn een aantal dingen gebeurd, maar ik wil nu lekker vooruitkijken”, legde Zoet na afloop van zijn eerste training uit.

Zoet voerde eerder een goed gesprek met bondscoach Ronald Koeman en daaruit werd ook duidelijk dat de doelman moest gaan keepen om zijn EK-kansen levend te houden. Koeman en keeperstrainer Patrick Lodewijks hielden de vorderingen rondom Zoet nadrukkelijk in de gaten, ook met de wetenschap dat er meer potentiële Oranje-keepers wat problemen hebben. Zo werd eerste doelman Jasper Cillessen gepasseerd bij Valencia en vertrok Kenneth Vermeer vandaag definitief naar de Verenigde Staten, een stap die zijn positie bij Oranje normaal gesproken ook niet versterkt.

Vrijdag staat Zoet voor het eerst onder de lat bij FC Utrecht. ,,Ik zie het niet als een grote sportieve stap terug, eerder een uitdaging om weer minuten te maken. Ik ben hier vanmorgen met veel zin en positieve energie heengereden en dat wil ik vasthouden. Daarom wil ik niet te veel terugkijken”, aldus Zoet, die liever niet over de laatste maanden wilde praten maar voor wie het boek-PSV ook nog niet definitief dicht is. ,,Ik sta nog onder contract bij PSV. Niemand had verwacht dat ik nu hier zou zijn, misschien is het volgend jaar wel zo dat niemand had verwacht dat ik weer bij PSV ging keepen. Voetbal kan raar lopen en ik heb veel te danken aan de club. Maar dat gaan we in de zomer weer bekijken. Dan maak ik de balans op.”