Effectief Fortuna Sittard wint voor het eerst in twee jaar weer eens een uitwedstrijd

Na het ontslag van Kevin Hofland, kreeg zijn assistent Sjors Ultee het vertrouwen bij Fortuna Sittard. Dat vertrouwen betaalt zich voorlopig uit. Vanavond, in de uitwedstrijd bij Heracles Almelo, behaalde de Limburgse club de tweede zege op rij: 1-2. Fortuna Sittard boekt daarmee voor het eerst sinds april 2001 twee zeges op rij in de Eredivisie. Het is bovendien de eerste uitzege voor de Limburgers sinds de 0-2 in De Kuip op 17 december 2018.

Door Dennis van Bergen



Soms heb je als trainer net dat ene zetje nodig om het vertrouwen van je selectie te winnen. Sjors Ultee kreeg het vrijdagavond voor de tweede maal op rij. Nadat de Limburgers onder zijn leiding vorige week tegen Willem II al de eerste seizoensoverwinning behaalden, werd nu ook Heracles aan de kant gezet. Dat de ploeg van Ultee lange tijd amper wat liet zien in Almelo, zal hem een zorg zijn geweest.

Dankzij doelpunten van Marco Rente (eigen doelpunt na de enige Fortuna-aanval voor rust) en spits Sebastian Polter kon de Limburgse club opnieuw drie punten bijschrijven. Laatstgenoemde rondde prima voorwerk van oud-Feyenoorder Emil Hansson -ook de aangever bij de 0-1- vakkundig af. En zo zit Ultee, enige weken na het ontslag van zijn voormalige baas Kevin Hofland, opeens stevig in het zadel bij Fortuna.

Het zat de jonge coach beslist niet tegen in Almelo. In een wedstrijd waarin nauwelijks iets gebeurde, had Heracles het meeste balbezit en de betere mogelijkheden. Rai Vloet zag in de eerste helt een kopgoal afgekeurd worden omdat zijn schouder buitenspel hing, terwijl diezelfde Vloet na rust een inzet net naast zag gaan.

Het vatte de wedstrijd in een notendop samen. Heracles zocht zo mogelijk het vijandelijke doel. De Limburgers op hun beurt leunden achterover en kwamen pas in de loop van de tweede helft -toen de thuisclub nadrukkelijker de aanval zocht- wat vaker over de middellijn. Ondanks de late 1-2 van Delano Burgzorg sleepte Fortuna de zege uit het vuur.

Ultee? Hij zag het tevreden aan, ook al zorgde Silvester van der Water in blessuretijd nog bijna voor de gelijkmaker. Voor het eerst sinds 16 december 2018, toen Feyenoord met 0-2 verslagen werd in De Kuip, behaalde Fortuna weer eens een uitoverwinning. En daardoor zijn acute degradatiezorgen in elk geval eventjes verleden tijd voor de Limburgers.

