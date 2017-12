Eigen muur voor broers Koeman bij FC Groningen

Van Ginkel na nieuw puntverlies: Heel erg zuur

20:42 PSV zag een zeker lijkende zege bij FC Groningen diep in blessuretijd nog veranderen in een onnodig gelijkspel. Groningen-verdediger Mike te Wierik zorgde in de diep in blessuretijd voor de 3-3. PSV-aanvoerder Marco van Ginkel was logischerwijs chagrijnig.