Eigenaar Vitesse hoeft straks voor het eerst geen miljoenenverlies te dekken

,,In de cijfers die we nu overleggen, zie je het sportieve succes niet terug’’, beaamt algemeen directeur Joost de Wit van Vitesse. ,,Maar we maken echt stappen. Op de balans staan nu vooral de kosten van het jubileumjaar. De winst wordt opgenomen in het volgende financiële seizoen. Dan gaat het om miljoenen uit tv-gelden, de KNVB-beker en de Europa League. En de zeer lucratieve transfers van Yuning Zhang, Marvelous Nakamba, Eloy Room en Valeri Qazaishvili. In het volgende boekjaar komen we op de nullijn uit."



Tsjigirinski stuurt daar ook nadrukkelijk op aan. Hij blijft Vitesse steunen, maar wil zijn bijdrage wel structureel verminderen. ,,De strategie is break-even te draaien’’, zegt De Wit. ,,Dat is een situatie waarin transfers een mogelijk klein operationeel verlies afdekken.’’