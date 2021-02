EK-duels Jong Oranje in Hongarije, alleen mogelijke finale in Slovenië

Alleen bij het halen van de finale moet Jong Oranje uitwijken naar Slovenië, dat het jeugd-EK samen met Hongarije organiseert. De eindstrijd is namelijk op 6 juni in Ljubljana.



Het EK is, mede vanwege een veranderd schema door de coronacrisis, opgedeeld in twee delen. Van 24 tot en met 31 maart is de groepsfase. Jong Oranje treft in groep A Roemenië, Duitsland en Hongarije. De nummers 1 en 2 van de vier poules plaatsen zich voor de kwartfinales, die maandag 31 mei op het programma staan. De halve finales zijn ingepland voor donderdag 3 juni.