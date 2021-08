Ekkelenkamp laat Ajax achter zich voor Duits avontuur bij Hertha BSC

Ekkelenkamp maakte in 2019 in de kwartfinale van de Champions League tegen Juventus zijn debuut voor de hoofdmacht, maar een vaste waarde werd hij dus niet. ,,Ons middenveld is overvol”, stelde directeur Marc Overmars een maand geleden in Oostenrijk al. ,,Jurgen heeft nog een eenjarig contract en mag verlengen, maar wat kan je die jongen bieden? Het is gewoon een prima speler, die sterk geworden is en nog gaat helpen in wedstrijden. In de denkwijze van de club zou je hem misschien wel moeten behouden. Alleen voetballenderwijs kan je het hem niet aandoen om nog een volledig seizoen in die rol door te brengen. We denken dat het goed voor hem is om een stap te maken naar een club, die serieus met hem verder aan de slag gaat.”