El Ahmadi geeft toe: Alle reden om onszelf te schamen

De Marokkaanse middenvelder gaf op FOX Sports ook ronduit toe dat het niveau van de topper laag was. ,,Vooral de eerste helft was dramatisch, van beide kanten. Er zat helemaal geen voetbal in. Na de rust hadden we een sterke fase. Nadat we op 1-1 waren gekomen, hadden we naar 2-1 en 3-1 moeten uitlopen. Helaas gebeurde dat niet en verlies je uiteindelijk nog met 1-4. Maar er had voor ons meer in gezeten als we onze kansen in de tweede helft beter hadden benut.''