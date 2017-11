El Ahmadi voorkomt bij ADO nieuwe deceptie Feyenoord

Door Mikos Gouka



Dat Karim El Ahmadi kort voor tijd een nieuwe nederlaag voorkwam, was een meevaller, maar het chagrijn in de Kuip is er uiteraard niet mee verdwenen.



De 2-1 van Ivoriaan Wilfried Kanon, kort na rust, bleek zelfs lange tijd een verlammende werking te hebben op de Rotterdammers. De openingsfase strookte nog aanvankelijk nog volledig met de woorden die trainer Giovanni van Bronckhorst had laten horen in de aanloop naar de wedstrijd.



Feyenoord, zo vertelde de oefenmeester van de Rotterdammers, was aan de beterende hand. Het ergste was bij de landskampioen wel achter de rug.

Bart Nieuwkoop maakte gretig de overlap rechterspits Steven Berghuis en de voorzet van de Zeeuw werd keurig ingekopt Nicolai Jørgensen. Maar de fase na die snelle openingstreffer toonde al snel aan dat Feyenoord nog geen schim is van de ploeg die vorig seizoen de landstitel veroverde.