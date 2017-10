El Ahmadi wacht nog op eerste Klassiekerzege, Ajax scoort altijd in de Kuip

Vooral de laatste jaren heeft Ajax De Klassieker veelal in Amsterdams voordeel beslist. Feyenoord won slechts één van de laatste 22 Klassiekers (8 keer gelijk, 13 keer verlies). Onder leiding van Giovanni van Bronckhorst bleef Feyenoord in alle competities nog ongeslagen tegen Ajax.

Ongeslagen blijven is dit weekend echter niet genoeg. Voor beide teams niet. Beide ploegen willen in het spoor van PSV blijven. De achterstand van Feyenoord is te danken aan het feit dat de Rotterdammers in 2017/18 al meer punten hebben verspeeld voor eigen publiek (5) dan in het complete afgelopen Eredivisieseizoen (4).

Ook voor Ajax-coach Marcel Keizer zou een driepunter meer dan welkom zijn. Hij zou daarmee de eerste trainer zijn sinds Henk ten Cate (22 oktober 2006, 0-4) die zijn eerste Klassieker in Rotterdam meteen weet te winnen.