El Ahmadi: We weten ook wel dat het niet goed genoeg is

,,Het is dubbel. Aan de ene kant hebben we dan wel weer een prijs, de vierde in drie seizoenen. Dat is heel lang niet gebeurd bij Feyenoord'', zei de Marokkaanse aanvoerder. ,,Maar we moeten ook realistisch zijn. We weten dat we in de competitie veel te laag staan. Dat hoort niet bij Feyenoord. Het zou voor de supporters heel mooi zijn als we de beker winnen, maar in ons achterhoofd weten we ook wel dat het niet goed genoeg is.''



El Ahmadi liet zich kort na de 2-0 vervangen, na een trap op zijn kuit. ,,Ik stond ook op scherp, dus dat was een goed moment om eruit te gaan. Hopelijk valt het mee en ben ik er zaterdag tegen NAC gewoon weer bij.''