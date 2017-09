El Khayati grote man voor ADO in Tilburg

Door Wietse Dijkstra



Op het moment dat de fans van de thuisclub door de late gelijkmaker van Fran Sol weer even mochten hopen op de ommekeer, liet El Khayati in de slotminuten zien waarom ADO hem deze jaargang per se terug wilde halen uit Engeland. Met een fraaie sleepbeweging, gevolgd door een perfect gemikt schot, hielp hij ADO aan de eerste drie punten van het seizoen.



Net als vorig seizoen, toen ADO ook met 1-2 won in Tilburg, claimde El Khayati de hoofdrol in het Koning Willem II Stadion. De sierlijke middenvelder benutte voor rust ook al een strafschop, verdiend door Elson Hooi die handig neerging over het uitgestoken been van Fernando Lewis. De manier waarop die treffer tot stand kwam, vertelde overigens alles over de armoedige eerste helft waarin beide ploegen slechts met behulp van de tegenstander in kansrijke positie kwamen.



Dat Hooi überhaupt een strafschop kon verdienen, was in de eerste plaats te danken aan een geweldige mispeer van Lewis, die zijn tegenstander eerder al met een onbedoeld dieptepassje richting achterlijn stuurde. Ook Willem II-doelman Timon Wellenreuther bood ADO een prima kans toen hij de bal in de voeten schoot van Hooi (over).



Aan de andere kant was ADO net zo vrijgevig. De ploeg van Groenendijk ontsnapte aan een vroeg achterstand toen doelman Robert Zwinkels de bal tegen Willem II-aanvaller Etien Velikonja schoot (over). Rechtsback Tyronne Ebuehi maakte nog bonter door Velikonja met een onbezonnen tikkie terug vrij voor Zwinkels te zetten.



ADO verzuimde de wedstrijd na rust te beslissen en kreeg daarvoor de rekening toen Willem II, dat pas laat de schroom van zich afgooide, langszij kwam. Tot opluchting van trainer Fons Groenendijk bewaarde uitblinker El Khayati het beste voor het laatst.