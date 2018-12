El Khayati terug bij ADO voor thuisduel met De Graafschap

Met tien doelpunten en vier assists is Nasser El Khayati dit seizoen van enorme waarde voor ADO Den Haag. Er werd afgelopen weekeinde in de uitwedstrijd tegen Ajax dan ook geen risico met hem genomen toen hij in aanloop naar dat duel niet helemaal fit was. Na een week waarin El Khayati weer volledig heeft kunnen trainen, twijfelt Fons Groenendijk er niet aan of hij zijn topscorer weer moet opstellen.