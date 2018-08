Elftal van de Week: aanwinsten laten zich meteen gelden

Unnerstall was kansloos bij een benutte strafschop van Dusan Tadic in de slotfase. De Serviër, die zich opwerpt als de nieuwe leider in Amsterdam, vindt zichzelf ook terug in het elftal. Hij vormt een middenveld met Ahmed El Messaoudi (Fortuna Sittard) en Nicolas Gavory (FC Utrecht), twee andere nieuwelingen die zich meteen manifesteren bij hun clubs. In totaal staan er liefst zes spelers in het elftal die vorig seizoen voor een andere club speelden.



Defensief was het een armoedig weekend in de eredivisie. PSV'er Daniel Schwaab en Django Warmerdam van FC Groningen speelden geen dijk van een wedstrijd, maar staan met een 6,5 toch in het elftal van de week. Zij vormen de achterhoede met Jake Clarke-Salter (Vitesse) en Sean Klaiber, doelpuntenmaker en absolute uitblinker bij FC Utrecht-PEC Zwolle.



Voorin wordt Tim Matavz, die Vitesse een punt bezorgde in Heerenveen, geflankeerd door Mikhail Rosheuvel van NAC en Heraclied Kristoffer Peterson. De Zweed was op dreef met twee goals tegen ADO Den Haag en wordt daarvoor beloond met een 7,5.