Elia denkt aan terugkeer bij Feyenoord: ‘Zou het helemaal afmaken’

KNVB overweegt ‘uitzwaai­wed­strijd’ in Johan Cruijff Arena of De Kuip

13 november De KNVB overweegt om in de aanloop naar het WK voor vrouwen met de voetbalsters een wedstrijd in de Johan Cruijff Arena of De Kuip te spelen. Volgens Jan Dirk van der Zee, directeur vrouwenvoetbal bij de bond, behoort een zogeheten ‘uitzwaaiwedstrijd’ kort voor het WK in Amsterdam of Rotterdam tot de mogelijkheden.