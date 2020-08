Elia doet aangifte tegen racistische twitteraar

Feyenoord denkt dat Antonucci straks veel geld gaat opleveren

14 augustus Toen Francesco Antonucci veertien jaar was, gaf zijn vader Carmelo een interview aan de Belgische krant Het Nieuwsblad. Zijn zoon speelde op dat moment drie jaar in de jeugdopleiding van Anderlecht. ,,Francesco heeft veel talent’’, zei Carmelo over zijn zoon. ,,Ik word elke week gebeld door Juventus, Ajax, Chelsea, Barcelona, AC Milan, Manchester City, Manchester United, noem maar op.’’