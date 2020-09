Elia, Mahi en Arzani moeten FC Utrecht duw richting top 3 geven

Jordy Zuidam is een bedrijvige ‘td’ en dat is ook ruim voor het sluiten van de zomerse transferdeadline alweer af te lezen aan de selectie van FC Utrecht. Hij gaf de voorhoede een kwaliteitsimpuls door Eljero Elia (Istanbul Basaksehir), Mimoun Mahi (FC Zürich) en Daniël Arzani (gehuurd van Manchester City) aan te trekken, die allemaal geen transfersom kostten en ‘gewoon’ binnen het salarisbudget van FC Utrecht passen. Django Warmerdam was in februari al rond en moet de nieuwe, vaste linksback van de Domstedelingen worden.

De vraag is of dat duo aanblijft. Voor beide spelers is buitenlandse interesse en zij zijn carrièretechnisch op een punt dat een vervolgstap niet onlogisch is. FC Utrecht wil met name voor Kerk flink cashen. Een noodzaak om te verkopen is er niet. De Domstedelingen zijn niet zwaar getroffen door alle misgelopen inkomsten door de coronacrisis omdat grootaandeelhouder Frans van Seumeren daarvoor een flink deel van zijn aandelen verkocht en de opbrengsten daarvan terug in de club stak. Met dat buffertje én de op papier sterke selectie wil FC Utrecht er een mooi jubileumjaar van maken, dat pas volgende week officieel van start gaat omdat de seizoensopener FC Utrecht - AZ uitgesteld is naar december.