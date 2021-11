Eljero Elia tekent contract bij oude liefde ADO Den Haag: ‘Hopelijk snel in vol stadion’

Eindelijk WK voor grote baas Virgil van Dijk: zijn carrière wordt geen voetnoot bij Oranje

Hartslag 180. Maar plaatsing voor het WK is een feit. En het meest blij en opgelucht was de aanvoerder van Oranje, die op zijn 30ste nog altijd wacht op zijn debuut op een eindtoernooi. Virgil van Dijk moest nú laten zien wat hij als leider waard was. Dat is gelukt.

17 november