Elk cultureel verschilletje wordt opgepimpt tot scherp contrast: de verrukkelijke dynamiek van derby’s

Dit weekeinde is de streekderby NEC - Vitesse eindelijk terug in de eredivisie. Dat is goed nieuws voor wie van burenruzies houdt, en van het gedoe eromheen vooral, compleet met wat tegenwoordig vaak ‘ludieke acties’ worden genoemd. Welke derby het ook betreft, grappig zijn die ludieke acties bijna nooit. De ene keer zijn ze gierend flauw, dan weer is er zó lang over nagedacht dat de grap iets enorm geforceerds krijgt, en nog vaker valt er helemaal niets te lachen.