Emanuelson: ‘Op dit moment staat FC Utrecht bij mij op 1’

Emanuelson over Sneijder: ‘Het is de vraag of hij het écht zou willen’

Urby Emanuelson en Wesley Sneijder (36) kennen elkaar nog goed van Ajax en Oranje. Sneijder wordt al tijden in verband gebracht met een rentree in het profvoetbal bij FC Utrecht. De recordinternational sluit aan bij trainingen van hoofdklasser DHSC, al is dat niet per se een opmaat naar een rentree in de eredivisie.



Emanuelson is er niet van overtuigd dat het daadwerkelijk tot een hereniging komt tussen het Nederlandse betaald voetbal en Sneijder. ,,Ik weet niet of het daadwerkelijk gaat gebeuren. Je merkt dat de rentree van Arjen Robben heel veel teweeg heeft gebracht, in Nederland vooral. Misschien is Wes ook een beetje getriggerd, zo van: als hij het kan, dan ik ook. Maar hij weet ook wel dat hij nog een lange weg te gaan heeft om daadwerkelijk topfit te worden. De keuze ligt bij hem. Over zijn voetbalkwaliteiten hoeft niemand te twijfelen en ik denk ook niet dat je die snel verleert. Het is alleen de vraag of hij het écht zou willen. Het zou me hartstikke leuk lijken als hij het weer kan opbrengen om te gaan vlammen op het veld.”



Dan, lachend: ,,Misschien kunnen we samen het bos in en wat loopwerk gaan doen.”