Emmen heeft magie van het publiek nodig: ‘Die factor mag je niet onderschatten’

Door Nik Kok



De architect van het miraculeuze thuisrecord blijft in elk geval. Trainer Dick Lukkien verlengde zijn contract bij FC Emmen en wimpelde met FC Twente in elk geval al één grotere geïnteresseerde club af. En dus mag hij volgend seizoen de magie van De Oude Meerdijk proberen te behouden. Want het was niets minder dan magie in Drenthe, de 29 punten die het behaalde in eigen huis. Straks in september is de club al meer dan een jaar ongeslagen. Het is op 22 september zelfs een jaar geleden dat de club er überhaupt een punt verspeelde.

,,De factor Meerdijk kun je niet onderschatten”, zegt hij maandagmiddag op de tribune waar die magie het afgelopen seizoen ontstond. Hij heeft er net een training opzitten en kijkt uit op de vrij klassieke rechttoe rechtaan Jan van Beveren-tribune die bij elke thuiswedstrijden toch ook weer niet transformeert tot een orkaan aan geluid waar elke tegenstander geïntimideerd door raakt maar toch voor net genoeg sfeer zorgt dat alle voetballers van Emmen zich er prettig bij voelen. ,,Die 29 punten in eigen huis, die hebben ook met het publiek te maken. Er ontstond echt een soort magie. Op een gegeven moment gaan de ploeg en het publiek echt in elkaar geloven. Dan begin je al aan de wedstrijd in de wetenschap dat er een goede kans is dat je gaat winnen.”

Volledig scherm Dick Lukkien © BSR Agency

Maar juist dat publiek zit er dus in september als de competitie weer wordt hervat niet als de huidige RIVM-richtlijnen worden gevolgd. ,,Toch hoop ik dat het dan weer kan”, zegt Lukkien. In Denemarken zitten er alweer toeschouwers en in Frankrijk denkt men erover na.” Zelf vindt hij het sowieso niks, die wedstrijden zonder publiek op tv. Voetballiefhebber Lukkien kijkt ze bij voorkeur allemaal. ,,Maar zonder toeschouwers vind ik het een stuk minder leuk. En doe mij ook dat nepgeluid maar niet. Dan liever zonder.” In de hervatte Bundesliga is het thuisvoordeel bij veel clubs komen te vervallen. ,,Hoewel dat ook weer lastig is te meten in een periode van zes weken. Mét publiek had Bayern München ook wel gewonnen denk ik. Men zegt: kwaliteit komt bovendrijven. Dan moeten we maar veel kwaliteit bieden.”

Want in Emmen moét het nog beter klinkt het. Ondanks die twaalfde plaats, na de veertiende het seizoen ervoor. En dat kan volgens Lukkien. ,,Omdat die uitwedstrijden beter kunnen. We hebben op dit moment een goede ploeg, als we kunnen doorselecteren kunnen we nog beter worden. Daar heb ik vertrouwen in.” Emmen bouwde vorig seizoen deels op de niet geringe inbreng van succesvolle verrassingsaanwinsten. ,,Natuurlijk kan het op dat gebied een keer tegenzitten”, zegt Lukkien. ,,En dat zat het vorig jaar ook wel hoor. Shani Tarashaj speelde bijvoorbeeld geen minuut. Ik heb niet de illusie dat we alle pareltjes aan boord kunnen houden.” De spectaculaire rechtsback Glenn Bijl vertrekt hoogstwaarschijnlijk. ,,En dat is misschien niet zo erg. Bijl laat zo ook zien: bij Emmen kan je een betere speler worden waarna je een stap kan maken.”

Volledig scherm © ANP Sport