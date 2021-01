Emmen-Heerenveen

Zaak tegen ex-Klui­vert definitief afgelopen

19 januari Na jaren is eindelijk een definitief einde gekomen aan de strafzaak wegens witwassen tegen Angela van H., de ex van profvoetballer Patrick Kluivert. Van H. heeft een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie, bleek dinsdag bij de rechtbank in Haarlem.