Emmen speelde niet eens als een campingelftal: het was erger

Ondanks Anco Jansen heb ik eind juli in mijn voorspelling FC Emmen als 18de laten eindigen. Eén goede voetballer is een beetje weinig voor een hogere positie. Ik heb ze nu drie keer zien spelen, zag nog twee aardige spelers en een keeper met potentie, maar ik blijf erbij: FC Emmen wordt laatste.



Zaterdagavond, in de Arena, was het lachwekkend. De promovendus had Ajax drie dagen voor de return tegen Dinamo Kiev natuurlijk pijn moeten doen, maar meer dan negen overtredingen maakten de lieverds van FC Emmen niet. Het was een beleefdheidsbezoek, waarbij voor en na de oorwassing gezellig foto’s van Amsterdam bij nacht werden gemaakt, leuk voor later.



Ajax, spelend op 70 procent, was genadig. Het werd geen 10-0 maar 5-0. Aan hun reacties te zien vonden de toeristen uit Emmen dat all in the game. Sightseeing mag nou eenmaal wat kosten.



Er viel iets op. Twee spelers neigen naar corpulentie. De door mij gewaardeerde Anco Jansen en Keziah Veendorp, die ook best aardig kan voetballen. Ik zei daar wat van op bezoek bij FOX. Kenneth Perez en Hans Kraay jr. was het ook opgevallen dat de heren bepaald geen afgetrainde indruk maakten.