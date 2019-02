Emmen - Vitesse

PSV - Feyenoord

8:08 • PSV is ongeslagen in twaalf van de laatste veertien thuisduels met Feyenoord in de eredivisie (W10, G2) en wist in zes van die duels de nul te houden. • Feyenoord kan, na een gelijkspel in de Johan Cruijff Schaal en een overwinning in de eredivisie, voor het eerst sinds 2001/02 minimaal drie keer op rij ongeslagen blijven tegen PSV in een seizoen (toen G4). • Dennis Higler is de arbiter.