Emmen wacht met smart op rentree Jansen: ‘We missen zijn leiderschap’

Maar wanneer Jansen eventueel terugkeert is nog altijd de vraag. Zijn knieblessure is hardnekkig. ,,We missen zijn leiderschap én zijn pure voetbalkwaliteit. Hij is in staat om te weten waar de ruimte liggen op het veld. Het is tegengevallen hoe lang het duurt voordat we weer over hem konden beschikken. In november viel hij in tegen Vitesse. Maar daar is het bij gebleven. Daarna kreeg hij weer een terugslag. Deze winterstop hebben we een second opinion laten doen en de nieuwe behandeling lijkt aan te slaan. Het is afwachten.”