Emmen wint na repareren kunstgras in Den Bosch

De KNVB liet voor de 'replay' niets aan het toeval over. Op de dag van de wedstrijd werden op last van de voetbalbond nog twee keuringen uitgevoerd. Daarbij bleek het speelterrein De Vliert nu wel in orde. Dertien fans van FC Emmen hadden opnieuw de moeite genomen om de lange reis naar Den Bosch te maken.



Cas Peters zette Emmen al na 12 minuten op voorsprong. Hij benutte een toegekende penalty. Jort van der Sande bracht Den Bosch in de 78ste minuut op gelijke hoogte. Nog geen vijf minuten later tekende Stef Gronsveld voor de winnende treffer van Emmen, dat dankzij de zege naar de zevende plaats klimt. Die klassering is in de eindstand goed voor deelname aan de halve finales van de play-offs om promotie en degradatie.



FC Emmen speelt zaterdag in de laatste competitiewedstrijd thuis tegen Jong FC Utrecht. SC Cambuur heeft als nummer acht nu twee punten minder. De Friese ploeg, die zaterdag afsluit bij Telstar, moet bij een gelijkblijvende klassering al in de eerste ronde van de play-offs instromen.



Den Bosch staat 16de.