Emotionele avond voor teruggekeerde Noni Madueke: ‘Ik moest huilen van geluk’

Voor Noni Madueke was het een emotionele avond. De 19-jarige Engelsman speelde na blessureleed weer zijn eerste wedstrijd in bijna drie maanden tijd en was direct belangrijk voor zijn ploeg. ,,Ik ben blij dat ik weer terug ben, het voelt echt geweldig.”

Madueke begon geweldig aan het seizoen, maar kreeg daarna te maken met langdurig blessureleed. Tot tweemaal toe gooide een hamstringblessure roet in het eten. Vanavond mocht hij voor het eerst sinds 9 december 2021, de wedstrijd waarin het tegen Real Sociedad na zes minuten al misging, speelminuten maken. Trainer Roger Schmidt had zelfs een basisplaats in petto voor de aanvaller in het bekerduel PSV-NAC.



Dat bleek de juiste keuze te zijn. Madueke scoorde na acht minuten de openingstreffer en was ook bij de daaropvolgende goals van Mario Götze belangrijk. Na één helft voetballen haalde Schmidt Madueke naar de kant. Plaatsing voor de halve finales kon toen eigenlijk al niet meer fout gaan. Het duel eindigde door een goal van Cody Gakpo uiteindelijk in 4-0.

,,Het zijn zware maanden voor mij geweest. Als voetballer wil je graag spelen. Voetbal is voor mij het aller belangrijkste in mijn leven, daarom was ik zo emotioneel na de 1-0", zei Madueke na afloop bij ESPN. ,,Volgens mij was het de eerste keer in mijn leven dat ik moest huilen van geluk. Ik was zó blij dat ik het moment kon delen met de fans die mij altijd gesteund hebben, het was een perfect moment.”

Madueke scoorde uit een hoekschop met zijn hoofd. ,,Voor mij is dat heel ongewoon, haha. Volgens mij was het zelfs de eerste keer dat ik met mijn hoofd scoor. Misschien moet ik vaker het penaltygebied zo ingaan en het proberen", zei de doelpuntenmaker met een brede glimlach. Angst om te spelen had hij niet, ondanks het feit dat het de vorige keren bij het aanzetten juist in zijn hamstring schoot. ,,Ik kende geen angst. Ik voetbal al mijn hele leven en was gewoon blij om weer op het veld te staan. Ik speelde niet anders dan anders en wilde gewoon aanvallen en het publiek vermaken. Ik ben weer terug.”

Opsteker voor de ploeg

,,Dit hadden we nodig”, zei Cody Gakpo na afloop. De aanvaller pikte vanavond zelf ook nog een goaltje mee door in de tweede helft sta-in-de-weg Nick Olij in de verre hoek te passeren ,,We moesten opstaan en een reactie geven, dat hebben we gedaan. We moeten nu in deze flow blijven en zo het seizoen uitspelen. We zitten nu in de halve finales van de beker, hebben nog alles om voor te spelen in de eredivisie en doen ook mee in de Conference League. Er gebeuren altijd rare dingen in het voetbal, dus we moeten gewoon gefocust blijven, bij elkaar blijven en onze wedstrijden winnen.”